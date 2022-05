Gentille, attentionnée . Sérieux, actif , rigoureux, aime la vie. Aime voyager et mon rêve le plus fou c'est de m'envoler a travers le monde et de découvrir toutes les cultures qui existent dans cette belle planète.



Mes compétences :

Actif-soigneux. Rigoureux, serviable,

Depuis 2008 j'ai obtenu mon diplôme du bac électro