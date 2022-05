Shireen DOOREEMEAH

Je suis Shireen de L’ile-Maurice et je suis une enseignante avec 28 ans d’expérience dans le service.



J'ai été une enseignante primaire au Ministère de l'Education depuis 1981 jusqu'en 2005. Depuis Octobre 2005 jusqu'à maintenant j'enseigne le français dans un Collège Secondaire.



Mon travail a été tres apprécié dans le Royaume-Uni que j'ai été choisi parmi les 54 pays du Commonwealth et on m'a décerné une bourse en 2005 au Royaume-Uni.



J’ai les connaissances et les compétences nécessaires pour enseigner le français général.



Je suis très attirée par la langue Française car c’est ma langue maternelle.



Outre mes qualités pédagogiques, je fais preuve d'enthousiasme et de créativité. J’ai aussi une bonne connaissance de l'Angleterre, du public britannique et une bonne maîtrise de l'anglais.



Veuillez noter que je suis bilingue [Anglais et Français].



Mon travail a été apprécié par Le Ministère de l'Education Nationale et j’ai été ensuite choisi comme la représentante des enseignants sur le lancement du Programme de ZEP [Zone D’Education Prioritaire] en juillet 2004.



Comme je suis responsable du côté des Arts, j'ai été capable de prendre un groupe d'élèves de différentes classes à L'Alliance Française de l'île Maurice pour le "Concours de Jeunes Poètes".



Tous mes certificats ont été vérifiés par NARIC.



Mon travail a été très apprécié dans le Royaume-Uni que j'ai été choisi parmi les 54 pays du Commonwealth et on m'a décerné une bourse en 2005 au Royaume-Uni.



On me donne l'opportunité de présenter certaines leçons dans d'autres classes au niveau scolaire et de faire la démonstration d'une leçon en Français sur de différents thèmes.



J'ai une compréhension innée des difficultés certains enfants ont. Je suis innovatrice. Je suis parmi ceux qui ont été volontaire a travailler dans une école de la Z.E.P. Le combat de l'absentéisme scolaire a été une priorité à mon ordre du jour.



Je voudrais voir les jeunes gens prendre un rôle actif au niveau de l'éducation et les aider à se reconnaître et à se rendre compte de leur propre potentiel.



Mes compétences :

Français