Shirlene SANDEMOY

Passionnée par le secteur de la communication et des médias, je viens d'obtenir mon BTS Communication et poursuis mes études dans la formation de responsable de projets Marketing et Communication au sein de l'école ISME.



Mon BTS Communication m'a permis d'acquérir des connaissances et des savoir-faire en matière de communication que j'ai pu mettre en valeur au cours de différents stages professionnels.



Toutefois, j'ai encore beaucoup à apprendre afin d'être pleinement autonome dans mon futur métier.



C'est pourquoi, je recherche une alternance de deux ans en entreprise dans laquelle je pourrai exercer mes compétences, donner le meilleur de moi-même, APPRENDRE, et continuer à me surpasser dans une ambiance stimulante et conviviale.



Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information.









Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Microsoft Office