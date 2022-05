Shirley BRUAT, Thérapeute et Formatrice en Thérapies Brèves (Sophrologie, Hypnose Eriksonienne, EMDR).

En parallèle à mon cabinet où Je reçois depuis maintenant une dizaine d'année, des adultes, des adolescents et les les enfants, je travaille en partenariat avec le Palais de Justice de la Roche-sur-Yon (Vendée), la ligue contre le Cancer, les 3C (Centre de Coordination de Cancérologie du CHD de la Roche-sur-Yon), le groupe Malakoff Humanis, et assure également des accompagnements en entreprises et institutions. J'anime aussi des conférences sur les thèmes suivants : la place de la sophrologie en oncologie, les troubles du sommeil chez la personne âgée, Mieux gérer la pression au quotidien. Je suis également formatrice pour Néothérapies en Désactivation Multi-sensorielle indiquée en première intention dans l' ESPT.