Shirley CARRAUD

Quadrilatère innove depuis plus de 20 ans dans son secteur en réalisant des recherches sur les méthodes de travail, le management, les nouveaux comportements, le bien-être des salariés, les nouveaux produits.



Nous appliquons sur chaque projet nos conclusions et les réalisons en respectant les "Règles de l’Art", avec rigueur et en portant attention au moindre détail.



Notre notoriété s’appuie sur la grande qualité de nos prestations.

Notre connaissance du marché et notre organisation en "centrale d’achats" garantit à nos clients d’acheter le meilleur rapport "qualité-prix-pérennité".



Quadrilatère travaille depuis sa création en étroite collaboration avec des architectes pour la conception créative des projets. Nous leur mettons à disposition notre sensibilité et notre savoir-faire reconnu dans les aménagements d’espaces de travail : la garantie pour les utilisateurs d’un projet créatif et d’une qualité maintenue de la conception à la réalisation.



Audits, Programmation, Mise au point, MOE, option Central d'achat, Contractant Général, Distributeur de mobilier indépendant, Travailler autrement, Nouveaux Modes de Travail, Lumière, Acoustique, Ergonomie, Space planning, Développement durable



