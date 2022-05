Shirley COLLET

Je suis une exploratrice ! Je préfère avoir des expériences intéressantes et variées plutôt que "faire carrière".



Mon parcours riche et diversifié me permet d’être à l'aise dans toute sorte d'environnement (grandes groupes, start-ups ou ONG) et travailler avec des profils variés : CEO, techniciens, artistes…



J'aime défendre et m'investir dans des projets engagés ou innovants, comme bâtir des ponts entre les cultures. Je suis aujourd’hui expatriée à Berlin et à la tête de ma propre agence.







Au plaisir de vous rencontrer et de vous être utile !



Mes compétences :

Stratégie de communication

Relations Publiques

Gestion de projet

Marketing

Evénementiel

Web design

Webmarketing

Communication corporate

Business development