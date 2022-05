Shirley CURTAT-CADET

Com' des Enfants est l'Agence Conseil en Stratégie, experte de toutes les générations (enfants, famille, séniors). Nous sommes spécialisés en stratégies marketing destinées aux entreprises françaises et internationales soucieuses de créer et d’enrichir leurs liens avec les enfants, les parents et les grands-parents.



Depuis 2008, nous associons une connaissance pointue du marché des jeunes et de la famille à une équipe aux compétences multidisciplinaires, au travers de différents métiers experts :



- Strategic Thinking : nous conseillons les entreprises dans la réflexion d’axes stratégiques innovants soutenue par la connaissance pointue des comportements et attentes des différents modèles familiaux.



- Brand Content : nous créons et diffusions des contenus (digitaux, print, vidéos...) afin de valoriser l’univers d’une marque, d’un produit ou encore d’un service, en adéquation avec les besoins et les centres d’intérêts de la cible visée.



- Social Media : nous utilisons l’ensemble des plateformes d’échanges digitales dans le but de créer et/ou d’enrichir les liens et les communications entre les clients et la marque.



- Design & Agencement : nous créons et concevons des espaces et des animations dédiés à l’échange, au partage et à l’épanouissement des familles. Nous faisons vivre de nouvelles expériences clients pour mettre en valeur le positionnement de marque.



Nos clients : le groupe La Poste, Club Méditerranée, Danone Nutricia Research, le Groupe Turner, les Laboratoires Iprad, Merlin Entertainments, Playmobil, La Maison Kangourou, le groupe Ircem...



Retrouvez-nous surArray



Découvrez-nous en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1fybPDYo3N8



Mes compétences :

Relations presse

Marketing

Conseil

Communication

Psychologie des consommateurs

Multimédia