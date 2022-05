Shirley DABRIOU

Vous recherchez une personne motivée, autonome avec un esprit d'analyse et de synthèse sachant travailler en équipe ou seule . Organisée mais aussi rigoureuse, j'ai le sens des responsabilités, une grande aisance relationnelle et serais heureuse de vous donner de vive voix des informations complémentaires sur mes compétences et mes motivations.



Mes compétences :

Organisation

Autonomie professionnelle

Rigueur

Relationnel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel