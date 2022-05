Bonjour,

Je me présente, je suis Madame Elie-Bourdon Shirley, je suis mariée et j'ai 2 enfants scolarisés.

Je suis actuellement sans emploi depuis novembre 2009, j'ai vraiment le besoin de travailler et l'envie bien sûr.

je recherche un poste de logistique, gestion de stocks( expérience de 6 années) ou bien un poste d'agent d'accueil /standardiste (expérience d'un an)