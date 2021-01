Shirley PIZON

Forte dun savoir-faire dans lexpertise darticle de luxe : maroquinerie, mode, accessoires, bijoux signés & fantaisies, jexpertise des pièces contemporaines et des pièces VINTAGE, appréciant à la fois lhistoire de la mode et ses tendances. Jaime tout particulièrement déterminer lorigine dun produit et mettre en valeur son histoire.



Mon travail est destimer et de dater les pièces de mode, de détecter les éventuelles réfections réalisées et de LUTTER CONTRE LA CONTREFAÇON.



#vintage #sustainability #recommerce #authentication #circulareconomy #anticounterfeit #appraiser



Mes compétences :

Suite Adobe

Zendesk

SQL

Adobe Photoshop

Adobe Indesign