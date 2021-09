Shivli GUYOT ARGOUARCH (ARGOUARCH)

Je m'appelle Shivli Guyot Argouarch, je suis née le 14 octobre 1989, mariée, maman de deux enfants.

D'aussi loin que je m'en souvienne j'ai toujours aimé la photographie. J'ai débuté autour de mes 10 ans avec pour appareils des jetables et un petit argentique, puis des compacts numériques. de ma passion de toujours mon activité principale.



Mon travail



Photographe pluridisciplinaire, j'aime photographier ce qui m'entoure, capturer l'instant avec émotion.

Je souhaiterais me spécialiser dans la photographie culinaire, la photographie packshoot et la photo de presse (photo-journalisme).

À titre personnel je fais beaucoup de photos de paysages.

Si vous souhaitez me contacter, je suis joignable par téléphone au 06 46 21 17 23 et par e-mail à l'adresse shivli.photographie@gmail.com