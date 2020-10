Shizhu MAO

Double compétence : Diplômé en Médecine Générale + Marketing Management santé (MBA)



J'ai acquis et perfectionné des connaissances dans le domaine des maladies cliniques et des médicaments afférents lors de ma pratique professionnelle durant deux ans au sein de lhôpital Tangqiao à Shanghai. De plus, mon activité de responsable commercial chez Novo Nordisk à Shanghai a consolidé ma connaissance dans le secteur du marketing pharmaceutique. Aujourdhui, je travaille dans une entreprise d'assurance santé internationale à Paris depuis huit ans.



Ce poste a développé mon sens de la communication et des responsabilités, ma capacité de travailler en équipe et ma faculté dadaptation. J'apprécie le côté relationnel de ce métier où l'accueil et le traitement des informations sont capitaux.



Je suis en quête dune opportunité qui me permettrait dassocier mes expériences inetrnationales avec mes connaissances en médecine et marketing santé.