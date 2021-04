Shuming HUANG

Pendant mes missions chez COSCO et Maréchal Electric j'ai travaillé sur la gestion des clients, l'ADV et la gestionnaire des systèmes et Réseaux. Mes connaissances des SI tels que ERP et CRM ainsi que la gestion de base de données m'ont permis de gérer des projets applicatifs internationaux et d'obtenir les résultats attendus. Aujourd'hui je recherche un poste de chargé d'études et chef de projet fonctionnelle au sein d'une organisation dans laquelle je pourrais mettre en oeuvre mon savoir-faire et mon expérience.

Je suis mobile géographiquement dans toute la france voire à l'étranger si nécessaire.