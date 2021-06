Sid Ahmed MEKKAOUI

Ancien Fonctionnaire d'état - 1962/1971 - AFFAIRES ÉTRANGÈRES & COLLECTIVITÉS LOCALES - les formations ET L'expérience acquises au sein des institutions officielles et de SONATRACH comme Cadre Supérieur ayant occupé des postes de responsabilités m'ont permis de me convertir depuis plus de 10 Ans négociant international - parfaite maitrise de l'import/export, réseau de partenaires nationaux et internationaux très étendue, -

création et accompagnement des projets , Domiciliation & représentation des sociétés étrangères en ALGÉRIE, bran-ding et identité produits, Apport d'Affaires, Analyse concurrentielle, finances, rédaction de contrats



Retraité depuis 1998, j'ai crée ma propre société ''F.C.S.C.A''



** Consulting International,

Représentation & domiciliation en Algérie de Sociétés Internationales,

Création et Accompagnement de Projets,

Apporteur d'affaires,

Gouvernance des Entreprises,

Cabinet Agrée d'études, d'expertises et d'ingénierie,

négoce technique industriel, maintenance & services à l'International





Pétrochimie, chimie, gaz, pétrole, cimenteries, briqueteries, agro-alimentaires, mines et carrières, énergie , chantiers navals, métallurgie, hydraulique, pipes, textile et pharmaceutique..construction BTPH etc.....





Relationnel à l'international



DE - NÉGOCE INTERNATIONAL -



Conseil/Assistance, Représentation & domiciliation en Algérie des Sociétés Internationales, Ingénierie & Études Téchnico - Économiques , Prestations, Assistance, Apporteur d'affaires, Études/Conseils/Assistances pour la création d'entreprises, négoce technique industriel - services à l'international, Construction, BTPH etc......



Missions :



- Effectuer toutes les démarches administratives à votre place.



- Prendre en charge toutes les missions confiées généralement à un bureau de liaison, vous évitons ainsi toutes les charges y afférentes



- Notre réseau de partenaires à l'international est composé d'Experts dans tous les domaines, avocats, juristes, fiscalistes, experts comptables, notaires, commerciaux spécialisés dans l'import-export, assistants.



- nous prenons en charge votre secrétariat.

(Téléphone, fax, internet, saisie et autres prestations administratives)



- nous gérons en votre lieu et place les Appels d'offres nationaux et internationaux, le retrait des cahiers des charges, l'élaboration des offres techniques et commerciales, le dépôt de vos offres,



- nous faisons un suivi de vos dossiers, vos commandes etc...



- Nous vous assurons d'une prospection complète pour le placement de vos produits, vos prestations et autres.



- Nous vous représenterons lors des ouvertures des plis, négociations……



- Nous maitrisons la législation en matière de négoce local ou international



- Nous assistons les sociétés désireuses de rencontrer leurs clients en Algérie



- Nous mettons à disposition un véhicule avec chauffeur lors du séjour en Algérie, avec possibilité de réservation de chambres d'hôtel,



Mes compétences :

Expert technique