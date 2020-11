Sidi SOKHONA

Venant de valider mon Master Produits et Services Multimédia (PSM), parcours intégration numérique à l'Université de franche-comté (UFR-STGI), je suis à l'écoute des opportunités.



Etant organisé, autonome, autodidacte, méthodique, curieux et persévérant, je suis à la recherche d'un emploi en tant que #Développeur_Full-Stack, sur Ile de France en priorité et disponible immédiatement.



Parcours (2012/2020):

- Licence & master en télécommunications et réseaux - école centrale des logiciels libres et de télécommunications(EC2LT), Dakar, Sénégal.

- Master PSM Produits et Services Multimédia, parcours intégration numérique - Université de franche-comté(UFR-STGI), Montbéliard, France.



Compétences en langages de programmation, framworks & téchnologies :

- Maîtrise : PHP, PYTHON, HTML/CSS/JavaScript, Jquery, Bootstrap-3*, Laravel-5*, Ionic-4, Mysql, SQlite,

- Me débrouille : Java/JEE (JDBC, Swing JBOSS, JSP), Symfony, Git, Cordova, Android, Swift/SwiftUi, Design(Figma, Canva, Invision), Gestion des projets(Méthodes agile, Trello, Gantt),UML, MVC, Twig, Blade, API-REST(Lumen), Postgresql, MongoDB...



Compétences générales :

Mise en place des réseaux (ADSL, LAN, WLAN, IMS, volTE), Routage(Statique, Dynamique)Téléphonie sur IP(Freeswitch, Kamailio, Asterisk, Fusionpbx, OpenIMSCore), Services réseaux(DNS, DHCP, APACHE/NGINX, SAMBA, FTP, SSH )....



Je suis sensibilisé aux plusieurs domaines informatiques. Je m'adapte vite à de nouvelles notions, et apprend de nouveaux langages de programmation rapidement.