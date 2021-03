Sidou MARENA

En effet, titulaire d'un CAP Plomberie installations sanitaires, BEP froid et conditionnement d'air puis un BAC Pro comme Technicien de Maintenance des Systèmes Energétique et Climatique, renforcé par un an de BTS (FED) froid et conditionnement d'air

Installation et maintenance, et bénéficiant d'une première expérience professionnelle réussie au sein de la société (SODEXO Energie et Maintenance), Galaxie CLIM, je souhaite vous proposer ma candidature. En étant charge des interventions en clientèle, j'ai pu développer mon autonomie et une certaine technicité.



Mes compétences :

Chauffage

Gestion des installations

Dépannage

Installations

Lecture de plan

Plomberie

Froid commercial

Maintenance

Climatisation industrielle

Diagnostic

GMAO

Thermique Énergétique

Soudage



Mes Habilitassions:

Électrique (HOV, HTA, B1V, TBT&BT, BR)

CACES Cat. (1B et 3b)

SST date de validité 21/05/2021

SSIAP 1.