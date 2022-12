Passionné par la haute technologie,

mes différentes formations m'ont permis d'acquérir des compétences en :

-électronique analogique et radiofréquence

-électronique numérique

-électrotechnique

-informatique

-automatique

-robotique

-traitement de vision et robotique

-champion algerie en robotique et qualifie pour champion eurobot

je recherche un poste:

-d'ingénieur d'étude/développement en électronique analogique, numérique ou radiofréquence.

-maintenance electronique

-dans développement electronique



Mes compétences :

Systéme deVision et Robotique

Maitrise de l'informatique et electronique

Champion algerie en robotique