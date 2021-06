Sié Ephraim COULIBALY (SIÉ EPHRAIM COULIBALY)

Je suis sié Ephraim, auteur et conseiller en amour et en développement personnel entrepreneuriale. J'ai pour objectif de motiver et créer la détermination dans la vie des personnes qui ont envie de changer leur Vie. Également j' aides des gens qui désirent réussir leurs vies de couple ou leurs relations afin de parvenir à une meilleure vie de couple.



Mes compétences :

- conseiller en développement personnel

- conseiller en amour

- transcription

- Rédaction d'articles ( publicité, lettre de vente, CV, lettre de motivation,...)

- Graphisme