Siegrid DARQUET

Infosuicide.org est ouvert à tous les professionnels (sanitaire,social, psychologie éducatif recherche politique santé etc..) intéressés ou confrontés à la question du suicide et de sa prévention . Il a pour but de relayer l' actualité sur la question, d'ouvrir un espace d’échanges, de débats et de partage de savoirs.

Je vous invite à vous y inscrire pour venir faire part de vos réflexions, lectures d'ouvrages ou d'actu etc, ou de votre actualité en matière de prévention du suicide (actions, initiatives, expériences, manifestations, articles, études...)