Siham CHAREF

Après une année de comptabilité et une autre d'orthophonie, j'ai enfin trouvé ma réelle voie professionnelle : les métiers du web qui sont les métiers de demain. Je suis donc en 1ère année de DEUST Webmaster et Métiers de l'Internet dispensé par l'Université de Limoges.



En 2015, ALIF BA CONSEILS qui est un cabinet de comptabilité a été l'entreprise qui m'a accueilli pour un stage de découverte du monde professionnel. A travers ce stage, j'ai pu, entre autres, observer les différentes fonctions présents au sein d'un cabinet de comptabilité, réalisation des journaux de recettes/dépenses, enregistrer des écritures comptables et j'ai pu aussi assister la secrétaire comptable : imprimer, photocopier, trier les feuilles, les dossiers, dégrafer les copies.

En 2016, j'ai réalisé un stage à la BANQUE DE FRANCE de Lyon afin de découvrir les différents postes qu'on y trouve : gestion de la monnaie fiduciaire, fabrication des billets, reconnaître un faux billet, connaissance sur les crédits et le droit aux comptes, découverte des gestions des archives, des commissions etc.

En 2021, BIOBELLINDA est une entreprise de produits éco-certifiés, bio et végan qui m'a permis d'être conseillère vendeuse en cherchant des clients (à travers les réseaux sociaux, le bouche à oreille etc), en les conseillant et en prenant leurs commandes



Mise à part ces trois petites expériences professionnelles, j'ai seulement eu quelques missions caritatives auprès d'établissements scolaires, d'organisations sportives et autres : mise en page de cours, soutien scolaire, garde d'enfants, manutention, aménagement d'un terrain extérieur pour une tombola, préparation alimentaire pour le buffet, accueil des spectateurs, assistance auprès des jurys, service au buffet etc.



Au cours de la deuxième moitié de l'année 2021, j'ai réalisé 3 formations intensives en ligne de 4 jours et demi chacune : formation webmaster, formation marketing digital et formation webdesign. Ce sont des formations dispensées par l'agence En Mode Formation. Ces dernières m'ont permis de développement et créer un premier site internet de A à Z via le célèbre CMS Wordpress, elles m'ont également permis d'apprendre des techniques de vente et d'accroissement de sa visibilité sur

les réseaux sociaux ainsi que de créer des logos, des flyers, des chartes graphiques etc.



A travers ces différentes expériences, j'ai acquiert différentes compétences comme la sociabilité, le travail en groupe, le sens de l'organisation, le sens d'analyse, le sens de la rédaction, utilisation de la Suite Office Microsoft, le sens de la négociation, l'adaptabilité, la flexibilité ainsi que des bases en HTML5 et CSS3.