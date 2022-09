Sikou Malcom TANDIGORA

Après plus de 10 années passées auprès du service génie civile, à rénover tout sorte d’ouvrage du passé qui va du simple structure métallique aux chefs d’œuvres historiques à réhabiliter.

Je me suis formé à tous les arts liés aux activités chantiers métallurgies et revêtement de protections industrielles.

Mon expérience et savoir-faire fut alors consolidé au fil des ans en occupant diverses fonctions clés.

J'ai parcouru la France et ses environs pour des opérations d'expertises et conseils.



Aujourd’hui je possède les agréments « APPAPS* » et « ACQPA** » (NIVEAU II) avec l’option ultime « ABCDE » dont seule une poignée de professionnel dans le monde possède ces 5 options groupées.



La chaudronnerie et la métallurgie sont les bases de ma formation CAP et BEP. Ces connaissances ont été très utiles dans la compréhension des matériaux et dans les interactions à l’échelle atomique. Aujourd’hui avec un cahier de charge bien défini et selon la norme ISO, je suis capable de fabriquer la pièce et d’y appliquer la protection (peinture) idéale. Il y va de même pour une rénovation d’un œuvre d’art, et ce quel que soit sa taille ou poids pourvu qu’il tient debout!



Quelques ouvrages dont j’ai participé ou supervisé personnellement.

2005-2006: « Pont de l’arche », (Normandie)

2006-2007: « Le pont de grenelle », (Paris 15/16)

2008: « Pont levant », (Frontignan)

2008: « Pont de Fillé-sur-Sarthe », (Sarthe)

2008-2009: Pont d’Elbeuf, (Normandie)

2010: « Tour CB 31 » de la défense, (Paris)

2011-2012: « Viaduc de Vincennes », (Paris)

2012: « Viaduc de la Fontaine-des-Eaux», (Dinan)

2012: « Pont de la sèvre nantaise », (Cerizay)

2013: « Supports de l'écluse de Kembs », (Nantes)

2013: « Conduite forcée de Nentilla », (Axat)

2013: « Pont SNCF de Wittring », (Moselle-Est)

2014: « Postes de gaz EDF », (Forbach)



J'aime les défis, les humains et ses œuvres. Aider un ouvrage à conserver sont état ou lui redonner vie, c'est ma passion.



Mes compétences :

Métallurgie

Peinture

Béton

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel