Simo LAHLOUMI

Gestion du processus import/export en intégralité

Développement commercial Import-Export

Garantir et prioriser la satisfaction clients



Business :

Garantir l'évolution de la rentabilité et du développement commercial international ''Overseas'' dans un milieu concurrentiel interculturel

Définir la stratégie Export, les projets commerciaux, mise en place des plans et actions de conquêtes de nouveaux marchés

Gestion de compte d'exploitation (marges, CA, volumes Vs rentabilité, budgets, charges .)

Définir la politique d'achat/vente export (produits, stocks, gammes...)

Mise en place des moyens de prospection marchés Export (Afrique, Europe, Moyen Orient & Dom/Tom..)

Adaptation de l'offre produit et services aux spécificités du besoin locale

Définir les circuits de distributions et élaboration des stratégies d'animations

Assurer la veille marchés (produits, prix, taux de change)



Marketing :

Définition et validation des politiques de communication à l'international selon les habitudes de consommation pays

Analyse de l'offre existante et mise en place d'offres complémentaires

Participer aux salons nationaux et internationaux afin d'augmenter la visibilité et la présence de l'entreprise

A l'affut des tendances marchés du pneu, matériel roulant et les partager avec l'équipe de ventes et ADV



Management :

Recrutement, formation et management de l'équipe commerciale

Définir l'offre et mise en place des propositions

Accompagnement sur les marchés et les nouvelles actions

Définition des objectifs, suivi des réalisations et action correctives dans le cadre de la politique générale

Appui de l'équipe face aux problématiques technique, logistique ou autres besoins de développement



Supply chain & Sourcing :

Organisation et gestion du processus Import/Export en Intégralité

Négociations et référencement des fournisseurs (Europe/Asie)

Maitrise des règles du commerce international, suivi documentaire (Incoterms, Transit, Banque, Assurance-crédit, Co, Certificats d'assurance)

Suivi des commandes, organisation logistique des relances et des expéditions (Transitaires Vs Clients)



Mes compétences :

Commerce international

Export

Commerce de gros

Transport maritime

Prospection internationale

Conseil commercial

Implantation Commerciale

Gestion de la relation client

Gestion

Sourcing international

Gestion administrative

Autonomie

Grande distribution

Automobile

Commerce

budgets

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Import/Export

Pneumatique

Pneus