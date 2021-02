Simohammed BENLAKOUYED

En tant que jeune passionné par les métiers de web et en particulier ceux liés au Web-marketing (rédaction web orientée pour le SEO et référencement web), je mets mes compétences techniques et ma motivation intrinsèque au profit de tout projet web innovateur pour le mieux réussir dans la toile d’araignée.

Ainsi, vous pouvez me contacter pour les missions suivantes :

- Rédaction des articles sites web et la réécriture des articles et descriptions pour présenter les sites des clients.

- Référencement des sites internet :



* Soumission manuelle dans les annuaires et dans les moteurs de recherche.

* Définition des mots clés pour bien classer le site.

* Gestion des sites dans les réseaux sociaux : Facebook, Twitter ….

* Étude des statistiques sur Google Analytics.

* Suivi de positionnement à la fin de chaque mois.

* Envoi de rapport d'avancement de travail.



J’ai travaillé sur de nombreux sites, du petit site vitrine au large site marchand, avec toujours pour ambition d’améliorer considérablement leur visibilité dans les moteurs et leur trafic Internet qualifié et donc leurs ventes en ligne.

J’ai pris en charge le référencement de plusieurs sites des plus grandes entreprises françaises et multinationales. J’ai développé des stratégies de référencement naturel dans des secteurs concurrentiels et ai toujours réussi à atteindre et même surpassé les objectifs marketing des entreprises pour lesquelles j’ai travaillé. Un bon référencement naturel s’appuie sur d’excellentes connaissances techniques et une bonne compréhension du marketing en ligne et traditionnel.



Quelques références des sites Français:



• http://www.DoMyJeans.fr/ : référencement des pages de ventes en ligne des jeans de mode personnaliser.

• http://miniclarisse.blogspot.com/ : référencement d’un blog de ventes en ligne des vêtements féminines.



• http://www.recettequichelorraine.com/ : référencement du site RecetteQuicheLorraine où vous trouverez un catalogue de recettes de quiche lorraine simples et faciles à réaliser.



• http://www.Lamerveille : mission de conseil pendant la refonte du site.



• http://www.goldbygold.com/ : campagne de référencement naturel pour améliorer les positions de chaque page de rachat d'or en ligne.



• http://www.autoentreprenons.fr/ : référencement du site d’un logiciel auto entrepreneur Compté permet une gestion simplifiée de la comptabilité.



• http://www.parent-celibataire.com/ : référencement du site Parent-Celibataire.com est un site de rencontre dédié aux familles monoparentales.



• http://www.sanselle.fr/ : référencement de la boutique de lingerie féminine.



• http://www.progtraiteur.fr/ : référencement du site d’une société Pro'G, professionnels de la gastronomie



Mes compétences :

Web marketing

Développement web

Netlinking

SEO

Rédacteur web

Marketing

Web