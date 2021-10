Simon CHARLIER

Consultant en informatique de gestion, j'ai notamment exercé depuis quelque années dans le domaine de l'assurance et la retraite. Je participe actuellement au projet de refonte du système de gestion de la retraite, principalement sur l'encaissement et le recouvrement des cotisations.

Je travaille actuellement pour le groupe AG2R LA MONDIALE.



J'ai également réalisé quelques logiciels utiles en informatique de gestion, notamment un éditeur de fichier texte : http://scharlier.free.fr/deltacsv/index.htm



Mes compétences :

SQL

PHP

Linux

JavaScript

Informatique

C++

Cobol

Db2