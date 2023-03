Simon DELAIGUE

Je travaille actuellement en tant qu'Ingénieur d'Etudes en instrumentation spatiale à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie.

Je réalise principalement les essais du plan de détection ECLAIRs du satellite SVOM.

En parallèle je participe activement à la R&T SiPM afin de présenter nos résultats au SPIE à San Diego en Août.

J'ai aussi contribué à la validation du modèle thermique et structurel de l'instrument RAMAN du projet EXOMARS.



Technicien Mesures Physiques de formation, j'ai poursuivi ma formation en Licence Professionnel Instrumentation et Tests en Environnement Complexe qui est une suite logique au DUT afin de me spécialiser dans le domaine de l'instrumentation en aéronautique et aérospatial.



Toujours intéressé par de nouvelles opportunités, je reste ouvert à toute proposition d'emploi dans tout secteur technique sur l'ensemble de la France.



