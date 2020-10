Simon FIORELLO

Tombé dans la marmite des marchés publics dès ma sortie de la FAC, j'en prends deux cuillerées matin et soir depuis bientôt 18 ans.

Verdict, quelques cheveux blancs en plus certes, mais beaucoup de plaisir à enseigner cette matière tant du coté Public (Collectivités territoriales entres autres) que Privé (Audit, formations intra et inter Entreprises)

Une matière sans cesse en mouvement offrant de nombreuses opportunités, des rencontres humaines très enrichissantes, de quoi ne jamais s'endormir sur ses lauriers.

Depuis 2013, me voila Freelance, pour mon plus grand plaisir et avec une envie de partager mon savoir et mon expérience et de travailler avec vous pourquoi pas ;)

Acheteurs, Entreprises; Entre la réforme du code des marchés, le DUME, CHORUS PRO (facturation électronique) et la dématérialisation obligatoire, il est plus que jamais temps de vous former, vous pouvez compter sur moi pour vous aiguiller

Alors n'hésitez pas !



Mes compétences :

Juriste

Formateur

Consultant