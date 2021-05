Passionné par le web, je suis aujourd'hui Designer web et mobile chez Wise-digital.



Pluri-compétent, j'ai choisi de m'orienter vers la conception, l'ergonomie et le design d'interfaces web et mobile.

Je suis cependant l'actualité d'autres domaines du web : Webmarketing, SEO, environnement start-up, innovation



Après une expérience en tant que Designer web et mobile chez MFG Labs,et une alternance chez Wise en tant que Webdesigner, je suis actuellement en poste chez Wise en tant que Designer web et mobile.

Grâce à mes différentes expériences professionnelles, je suis capable de :

- Analyser et comprendre les demandes du client

- Penser l'ergonomie du site ou de l'application mobile

- Réaliser le Design web et / ou mobile, en fonction de la technologie choisie.





Je suis disponible pour toute(s) question(s) supplémentaire(s).



Spécialités :

Design web

Design mobile

Ergonomie web & mobile

Digital ideas

UX / UI



Connaissances en :

Référencement: Outils Google (Adwords, Analytics) Outils Yooda, reporting, recommandations,

Programmation : HTML/CSS, Javascript, PHP

Animations : After effects, Flash





Pour me contacter :

simon.g7725@gmail.com

https://twitter.com/Fuegin

http://www.the-gvs.fr

http://dribbble.com/Fuegin



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Ergonomie web

SEO

Marketing web

Design mobile

Webdesign

Web

Ergonome

Webdesigner

UX

Flash

Action Script

AS3

Graphiste

Référencement

User interface design

Ux design