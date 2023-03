Simon GUIBERT

Ingénieur Mécatronique de l'INSA de Strasbourg

J'ai des expériences en automatisme, vision industriel, robot.

Ainsi que dans la gestion de projet et la relation client.



Mes compétences :

Mécatronique

SIL

Simulation

Informatique

Gestion de projet

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Mécanique

Electricité

Microsoft Office

Analyse fonctionnelle

Automatisme

gestion planning

Visual Basic for Applications

Visual Basic .NET

VBScript

Solidworks

SQL

Programmable Interrupt Controler (PIC)

Pro/ENGINEER

Java

C++

C Programming Language