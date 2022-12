Simon JOLY

Ostéopathe D.O., je rencontre des patients de tous les âges et ma prise en charge est basée sur les connaissances actuelles en termes de douleur, ce qui me permet de vous délivrer le meilleur soin et la meilleure écoute possible.

Mon toucher thérapeutique est doux et respectueux afin de vous aider à retrouver une aisance dans le mouvement.



Je suis formé à la prise en charge des nourrissons et des enfants, ainsi qu'à l'ostéopathie périnatale, j'assure le suivi ostéopathique de votre grossesse. J'ai également effectué une formation en fertilité afin de vous accompagner dans l'avancement de votre projet de grossesse.



Je prends en charge également les sportifs, les seniors, ainsi que les troubles de la mâchoire, suivi orthodontique des enfants, certaines céphalées bénignes, etc.



J'utilise des techniques viscérales, crâniennes, tissulaires, myotensives et articulaires. Les questions, tout au long de la consultation, sont les bienvenues.