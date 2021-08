Bonjour,



Suite à l'obtention BAC STI Génie Civil en 2011, j'ai intégré un BTS Travaux publics en alternance, obtenu en 2013, au sein de l’entreprise COFELY INEO.



Après une année de CDD, J'ai poursuivi avec la Licence Professionnelle de l'ESTP "Management et Conduite de Travaux" en alternance également chez COFELY INEO afin de perfectionner mes connaissances. Cette formation est désormais terminée et mon diplôme est validé.



Après 5 ans d’expérience dans le Génie civil des postes de transformation électrique RTE (63 000 à 400 000 Volts). J'ai intégré un poste de chargé d'affaires réalisation chez EDF. Mon but est de perfectionner mes connaissances et compétences dans le domaine, puis, par la suite évoluer au sein de l'entreprise.



Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire.



Cordialement,

Simon LAMY



Mes compétences :

Microsoft Project

Microsoft Office

Lecture de plans

Topographie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Chiffrage