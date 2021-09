Simon MOREAUX

Depuis 2008, je suis directeur artistique, réalisateur et motion designer, à Paris, pour des marques de divertissement comme MTV, Game One, Nickelodeon, C Star, Disney, Casterman (habillage, rebranding, promo, demo, trailer, fillers...), pour des agences : Tribal DDB, Textuel Lamine, Coverflow, et des grands groupes (Alliance Healthcare, Darty, Veepee.)



En 2013, j'ai rejoint vente-privee.com, où j'ai collaboré sur des campagnes Maje, Dolce Gabana, Lacoste, Isabelle Marant, Onitsuka Tiger, Mango, Loreal...



Disponible en freelance pour vous accompagner dans vos projets, je suis toujours intéressé par de nouvelles collaborations.



www.simonmoreaux.com