Simon PICCOLI

Après plus de 4 ans d'expérience comme Chef de Produits, je souhaite rejoindre une organisation à laquelle je pourrais apporter mon dynamisme et mon goût du challenge. Capable à la fois de travailler en équipe et de manière autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation, et de compétences avérées en gestion projet.



Compétences :

Gestion de projets & produits

Instauration du processus achat

Déploiement logistique (import & export) & commerce international

Contrôle des ressources

Création marketing

Analyse de marché & veille concurrentielle

Négociation, vente & administration