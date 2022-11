Professionnel de l'immobilier motivé, parfaitement expérimenté dans tous les aspects des transactions immobilières, notamment la gestion du développement et de l'exécution des mandats, accords d'acquisition, actes et baux, cession et location de fonds.



COMPÉTENCES:



• Analyse comparative du marché

• Conseil en développement immobilier

• Travail en équipe

• Management des juniors



Mes compétences :

Développement commercial

Négociation immobilière

Droit immobilier

Immobilier

Immobilier d'entreprise