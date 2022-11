Simone BRAÜMURR

Après un double parcours de formation artistique et informatique, j'ai été 2 ans développeur pour l'agence Vaziva, puis 5 ans ingénieur d'étude pour la SSII Sopra Group.



De part mes différentes missions, j'ai acquis une solide culture informatique, adaptabilité et autonomie. En effet, j'ai jusqu'ici eu à me confronter à diverses disciplines telles que le recueil de besoin, l'animation d'ateliers utilisateurs, la conception fonctionnelle et graphique, la modélisation de processus métier, le développement sur différents environnements, la formation, la qualification et recette client, le support utilisateur.



En tant que freelance, je propose des activités de conseil technique et fonctionnel en matière de web et de création de sites web.

J'ai ainsi déjà participé à la rédaction de cahiers des charges, au graphisme, intégration et développement d'une dizaine de sites web.



Mes compétences :

CSS

Développement HTML

Drupal

HTML

Photographie

PHP

Webdesign

Wordpress