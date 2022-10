Sinclair FADONOUGBO

à traver Bellonne - Group, nous intervenons dans :



- l'importation et l’exportation de produit agroalimentaire, miniers (métaux, pétrole, gasoil...) ...



- NTIC (Formations et Maintenance des système informatique et électronique,récupération de donnés, réseau téléinformatique, réalisation d'affiche..., conception d'application web....



- production et réalisation audiovisuel (spot publicitaire,publireportage, documentaires, montage et réalisation...)



- solution Web(conception et réalisation de site internet,hébergement,E-marketing,E-commerce,refonte de site,sécurisation,création de WebTV et WebRadio...)



- représentation commerciale et vente d'équipements divers, ainsi que l'organisation d’évènementiel et la restauration



l'ONG AJDAC (Association des Jeunes pour le Développement des Arts et Cultures) a pour mission de Réduire les inégalités sociales des couches vulnérables, Renforcer les capacités de la Société Civile et Assurer la promotion du tourisme, des arts et cultures de façon participative et durable.



spécifiquement, nous voulons:



- Assurer la promotion du tourisme et des valeurs culturelles ; Défendre les droits des femmes et des enfants et leurs assurer un accès gratuit aux soins de santé et promouvoir la scolarisation des enfants en situation difficile et plus particulièrement des filles

- Accompagner les écoles et les hôpitaux ruraux en logistique et infrastructures et à fournir des soins de santé primaire et curatifs et une éducation de qualité aux couches défavorisées; Contribuer à l'amélioration des conditions de vies des plus pauvres et favoriser l'accès à l'eau potable source de vie.

- Promouvoir l'auto-emploi et assurer la formation, l'insertion et la prise en charge des jeunes en situation difficile et des Handicapés.

- Combattre le VIH SIDA, le Paludisme et autres maladies, promouvoir la solidarité et la paix dans tous les domaines de la vie et contribuer à la protection de l’environnement et des espèces protégées





Mes compétences :

Communication web

Tourisme

Commerce international

Réalisation Audiovisuelle