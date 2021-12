Siware GHANZOURI

J’ai construit mon parcours professionnel au sein du groupe Thales où j’ai occupé plusieurs responsabilités dans différentes activités civiles.

J’ai commercialisé des produits et des solutions techniques complexes (billettique, supervision, télécom., SCADA, signalisation) auprès d’opérateurs de transport public et en B to B, d’abord en tant qu’ingénieur commercial export (Europe, Afrique du Sud, Inde), puis en tant que responsable commercial Egypte

Je suis actuellement responsable de zone Afrique (périmètre de 51 pays) où je commercialise des solutions techniques complexes dédiées à la sécurité auprès d’institutionnels et en B to B.

J’ai une connaissance approfondie du commerce export, de la mise en place de la stratégie commerciale au développement d’activités existantes et nouvelles, jusqu’aux négociations.



Mes compétences :

Business

Business development

Commercial

Développement commercial

Directeur commercial

Export

Responsable Commercial

Vente