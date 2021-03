Sixtine GIBELLO (SIXTINE GIBELLO)

Cher réseau,



Mon domaine d'étude est la communication-marketing et la gestion de projet, plus qu'un métier, c'est une passion ! Et dès septembre 2021, je me spécialise en intégrant un master de manager de projets innovants en alternance.



Impliquée et organisée, je souhaite mettre à profit toutes mes compétences pour tenter une nouvelle expérience.



Entrant dans le monde de l'entreprenariat, je suis surtout désireuse d'apprendre de professionnels engagés dans leur métier.







Très bonne semaine à vous !

PS : N'hésitez pas à me contacter par mail !

Sg_projets_communication-marketing@outlook.com