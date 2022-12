Je suis une élève en Ingénierie Logiciel et Finance avec un clair, logique esprit et une approche pratique à la résolution de problèmes et à la

volonté de voir les choses jusqu'à leur achèvement. Je suis avide d'apprendre, j'aime surmonter les défis, et j'ai un intérêt réel pour la

gestion d'entreprise.