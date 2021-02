Slavisa KOVIJANIC

Après une longue carrière dans le domaine de la comptabilité et de la finance dans les entreprises, j'ai opéré un changement professionnel et effectué une réorientation totale pendant un peu plus d'un an.

Depuis, je suis revenu à ma formation initiale, au sein d'un groupe de concessions automobiles de marques diverses, dans le cadre d'un poste de Directeur Administratif et Financier.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Comptabilité

Contrôle de gestion