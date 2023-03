Slawomir WISNIEWSKI

JE NE CROIS PAS QUE:



"le mot juste" existe

la prononciation "parfaite" existe

l'on peut apprendre sans effort ou en dormant

l'on peut "apprendre comme un enfant" quand on est adulte

l'on peut "apprendre" une langue



JE CROIS QUE:



l'on peut atteindre le niveau qui permet de faire face à la quasi-totalité des situations socio-professionnelles



la communication doit primer sur la correction

le message doit primer sur la communication

l'efficacité doit primer sur tout



JE SAIS QUE:



maîtriser une langue n'est pas simple

maîtriser une langue est possible



l'apprentissage peut être difficile, lent, et, parfois, frustrant

l'apprentissage est, également, gratifiant, enrichissant et indispensable



parler anglais procure du plaisir, permet d'avancer et gagner de l'argent



tout le monde fait des fautes

il vaut mieux être incompris que mal compris

il vaut mieux être approximatif que ne rien dire du tout

il vaut mieux agir que subir



JE SAIS AUSSI:



dédramatiser le processus d'apprentissage

concevoir des cours sur mesure dans lesquels vous ne vous ennuierez pas

vous convaincre que, même avec très peu, il est possible de faire beaucoup

vous faire réussir le TOEIC



et ÇA MARCHE







MES CLIENTS (passés et présents):

TV5 Monde

Pernod Ricard

L'Oréal

Atos

Que Choisir

GoVoyage

Norton Rose Fulbright

Jeantet

K&L Gates

Aramis

McDermott Will & Emery

De Pardieu Brocas Maffei

FTPA

Kramer Levin Naftalis & Frankel

DS Avocats

Carakters

Expert Innov

Idinvest

Rouxel Chapalain

CIC

Stepstone

Lumesse

Logica

Pfeizer

Ministère de la Défense

Hermès

DCN

Dassault Aviation

WFS

La Poste

IFOCOP

XL Insurance

ENSCI

Parsons School of Design

Sup de Pub

ISEG

IICP

Lemaire OCE

Lyreco

SAFT





PUBLICATIONS:



2008 Andante Gravissimo, pièce de théâtre (Alna Editeur)

2007 Poésie en Langue des Signes, article (Kaltio, Helsinki)

2006 Robert Hammond, The Nursery, pièce de théâtre

2004 Anne Regourd, The Magic Mirror

2003 Fondation pour la sauvegarde des manuscrits de Zabid



Mes compétences :

Faire évoluer

Former les salariés

Écoute dynamique

Comprendre le besoin d'une personne

Guider/Inspirer

Accompagner

Transmettre et partager mes connaissances

Traduction anglais français - français anglais

Présentations/ Réunions

Préparation aux tests/examens

Patience

Expérience

Libérer la parole

Analyse de vos besoins immédiats

Réactivité

Gestion des talents

Droit Individuel à la Formation