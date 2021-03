Sleheddine BEJI

Curriculum Vitae





• Nom : Beji

• Prénom : Sleheddine

• Lieu et Date de naissance : Tunis le 22/04/1986

• Adresse : 23, Rue 10005 Montfleury, Tunis

• GSM : 21373129

• E-mail : sleheddinebeji@yahoo.fr

• Nationalité : Tunisienne

• Situation familiale : Marie

• Permis de conduire Juillet 2004



Etudes & Diplômes :

.juin 2008:maitrise en commerce internatinal



• Juin 2005 : Baccalauréat in Economies et Gestion.

• Septembre 2009 : Etudiant à l’IHEC : Cours du soir:terminal



Expériences professionnelles :



.Responsable commercial JBM CLEAN



.Agent commercial Alpha trading International.



• Assisrant à ZARA Hbib Bourguiba.



.Espace TUNISIANA CAISSE : Recouvrement avec les clients, Opération de ventes et d’achat en gros et détail des lignes téléphoniques, des appareils téléphoniques portables.



• Caissier Principal En Assurances BIAT : Assurance & Mutualité : GESTION COTIDIENNE DES OPERATION CAISSIÈRES: Encaissement des fonds en Banque, Gestion des feuilles de caisse, les retenues à la source et les commissions des courtiers et leurs Etats des suivies des encaissements).



• Responsable groupe d’animation durant la coupe d’Afrique des Nations 2006: Agence Salsabil Communication : Produit Nestlé et Nescafé.



• Stage à La BIAT :agent de Guichet : Opérations quotidiennes : Versement, Virement, Change…



• Assistant technique service Back Office à la Télèperformence :Service après vente.



• STAGE au seins du la direction Centrale du Bancaire Etranger de la Banque de l’Habitat.



• ENTREPRISE Sotudef : SERVICE technique (Infrastructure).



• BUREAU de transite : Gestion Quotidienne.



Informatique :



• Familiarisation aux applications classiques : Word, Excel.

• Connaissance hardware et software.

• Utilisation efficace de l’outil Internet.





Qualités :



• Une bonne capacité d’intégration et d’assimilation.

• Dynamique, ambitieux, honnête et rigoureux.

• Une bonne présentation, une facilité et efficacité de communication.



Langues :



• Arabe : excellent

• Français : excellent

• Anglais : passable