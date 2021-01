Slim NAANAA

Formation: Ingénieur de l'Ecole Nationale des Arts et Metiers (Paris Diplome obtenu en 1992)



Principales compétences:

- Management opérationnel dans un environnement industriel de production 24/7 (Responsabilité d'une équipe de production et de maintenance de plus de 100 personnes)

- Management fonctionnel dans un environnement marketing et développement d'affaires B2B. Animation et coordination d'équipes opérationnelles internationales

- Gestion de projets plus ou moins complexes et associant souvent des partenaires externes

- Marketing B2B basée sur une connaissance approfondie de métiers clients aussi nombreux que différents (Chimie, Métallurgie, plastique, mines, Oil&Gas, traitement des eaux et des déchets...). Analyse des chaînes de valeur associées conduisant à développer des offres de type "quick win-win".

- Business Management

- Langues: Bilingue arabe/français, anglais et italien



Parcours professionnel :



1992-1997 : Successivement Ingénieur (Responsable) de Maintenance et de Production au sein de SICOAC (Filiale tunisienne du groupe Eternit).

Depuis 1997: Groupe AIR LIQUIDE.

1997-2000: AIR LIQUIDE TUNISIE - Ingénieur Développement des affaires

2001-2005: AIR LIQUIDE ITALIE - Responsable Marchés Métaux et Electronique

2005-2006: AIR LIQUIDE TUNISIE - Libya Business Manager

2007-2008: AIR LIQUIDE SA (France) - European Business Manager



Mes compétences :

Arts

Business

Business management

Energie

Gestion de projets

Management

Marketing

matériaux

Matériaux métalliques

Procédés industriels

Utilités