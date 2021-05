Slimane SID ALI

Le superviseur des ventes est le responsable de l'équipe commerciale dans une entreprise. Affilié à un secteur géographique ou à une gamme de produits, il est le garant des objectifs de vente auprès de la direction.





The Sales Supervisor is responsible for the sales team in a company. Affiliated with a geographic area or a product , it is the guarantor of sales targets with management .



Mes compétences :

Reporting

Gestion de base de données

Amélioration de la productivité

Coaching

Développement commercial

Analyser les besoins et définir les objectifs

Manage une équipe 5 -10