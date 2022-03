Smahane FERRON (CHAIEB)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

05/07/2004 07/01/2022 : CABINET D'AVOCATS, METZ

Secrétaire Juridique

12/01/2004 23/01/2004 : HÔPITAL HOSPITALOR, FORBACH

Stage de secrétariat

28/04/2003 22/05/2003 : ACTA HUISSIER DE JUSTICE, METZ

Stagiaire de secrétariat

ÉTUDES ET FORMATIONS

07/02/2022 à 10/11/2022 : CAMPUS MEWO, METZ (en cours)

ASSISTANTE JURIDIQUE BAC + 2

2014 : ENADEP, PARIS

SECRETAIRE JURIDIQUE

1999 : Lycée Blaise Pascal, FORBACH

BAC STT INFORMATIQUE ET GESTION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Tenue d'agenda - prise de rendez-vous professionnels

Réception téléphonique et accueil clientèle

Gestion des dates d'audiences

Traitement et gestion du courrier

Traitement messagerie professionnelle

Frappe d'actes (conclusions, requêtes, constitutions, assignations, attestations)

Suivi et mise à jour de la législation

Suivi des procédures judiciaires et administratives

Utilisation du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA)

Gestion des facturations

Déclaration de la taxe de Valeur Ajoutée

Aisance expression écrite et orale

Recherches juridiques

Préparation des documents juridiques

Connaissances en vocabulaire juridique



COMPÉTENCES INFORMATIQUES

Word, Excel, Internet