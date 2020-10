Smail MOKRANI

1. Consultant et formateur en Management Qualité, Accompagnement des entreprises à la certification ISO 9001

2. Auditeur /Responsable d'audit IRCA ISO 9001 avec TUV Algérie.

3. Évaluateur du Prix Algérien de la Qualité auprès du ministère de industrie et des Mines

4. Fondateur et Gérant du Cabinet Conseil: " ISO CONSEIL" , Accompagnement, Conseil et Formation aux Entreprises. www.isoconseil.net ; e-mail: isoconseil.dz@gmail.com ; phone: 0555 520 13/ 0772 325 529

4. Ancien RMQ et cadre supérieur à ENMTP

5. Ingénieur d’état en maintenance de formation (INIL Boumerdes 1988)





Mes compétences :

Management

Qualité

Amélioration continue

Industrie

Gestion de projet