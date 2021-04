Smail SLIMANI

Actuellement, je suis Ingénieur en qualité des eaux à l'INERIS. En plus de mon activité, je suis hydrogéologue agréé auprès de l'agence régionale de la santé de Haute-Normandie. Riche d’une expérience de 6 ans en Hydrogéologie, environnement et en conduite et pilotage de projet, j’ai pu démontrer mon sens du travail en équipe et mon esprit de synthèse au sein de différentes structures d’Etat (AESN, DREAL, BRGM, ONEMA), collectivités territoriales (Conseil Général de l’Eure, Conseil Régional de Haute-Normandie) et entreprises de l’eau (Générale des Eaux, Lyonnaise des Eaux).

Mes activités m’ont permis d’étudier le fonctionnement hydrologique de l’aquifère de la craie au niveau de la région de Haute-Normandie par des approches géochimiques (cartographie des données BRGM et ADES), géologiques ou géométriques(piézométriques, hydrologiques) (approches 3D). Ceci m’a permis d’acquérir de nombreuses compétences aussi bien en hydrogéologie qu’en pratique des SIG et des bases de données. Ces approches de caractérisation fonctionnelle des masses d’eau ont été complétées par des aspects de protection de la ressource (périmètres de protection des captages, mesures agri-environnementales) et ai valorisé les résultats en publiant des articles de rang international et des rapports de synthèse sur la qualité de la ressource (rapport pour l’union européenne sur la Turbidité en Eure 2009, rapport sur la problématique Nitrates 2008 …).



