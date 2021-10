Soazig BORJA (HENRY)

Je suis paradoxalement très technique et très créative.

Je veux être designer produit depuis le collège. Après avoir testé et adoré ce métier, je me suis enfermée dans un poste très technique que je maîtrise ce qui me plait malgré tout.

J'assouvis donc ma créativité dans mon atelier via des créations principalement en couture. Je continu le dessin dans le but de créer des livres jeunesse. J'ai appris a faire des roughts réalistes à l'école de design donc ce n'est pas naturel pour moi de passer au dessin imaginaire à l'aquarelle.

Je mintéresse plus récemment au design graphique, j'aimerai un jour créer mes motifs sur du tissus pour personnaliser encore plus les créations de ma marque non commercialisée De fil en amour.

Je suis ouverte a un poste de designer produit ou graphiste, mais il me faudrait une formation illustrator car je n'ai que les bases.

Mon but dans la vie n'est pas la réussite mais le bonheur. J'essaie de rendre mes filles heureuses et de leur transmettre la créativité via des activités manuelles.

Je souhaite leur transmettre la bienveillance, la tolérance et la joie de vivre, d'où mon souhait d'écrire des livres jeunesse.