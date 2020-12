Énergies Renouvelables : centrales hydroélectriques, éoliennes, photovoltaïques



Depuis sa création en 2006, la société SPEAR Energie est un acteur de référence dans la production d'électricité d'origine Renouvelable.



Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de production d'énergie; de l'étude, la réalisation, programmation, installation de leurs installations mais également dans l'exploitation et la maintenance de ces outils de production.



Nous accompagnons nos clients dans tous les cycles de vie de leurs installations.



Nous sommes présent dans les énergies suivantes :

- Centrales Hydroélectriques

- Centrales Solaires

- Centrales Eoliennes

- Centrale Géothermiques





Dans une logique de maîtrise de la qualité de nos productions et optimisation des coûts, le Groupe SPEAR fait l'acquisition d'un atelier de câblage en 2014.

Tableautier également bien connu dans la production industrielle et l'énergie puisqu'il dispose de références et clients tel qu'Alstom, General Electric, Danfoss, Sunpower, STUMEC,... pour lesquels il réalise des productions unitaires ou de séries.





Suite aux solicitations de nos clients et afin de répondre à leurs besoins, depuis 2016, nos activités se sont étendues au domaine de la conception et réalisation de machines spéciales ainsi qu'à la maintenance industrielle.



Nous sommes implanté dans le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain (proche de lieu) ainsi qu'au cœur des Pyrénées à St Gaudens.





Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire,



Société SPEAR



Mail : contact@spear-energie.fr



Mes compétences :

Hydraulique

Maintenance

Automatismes et contrôle commande

Exploitation de centrale hydroélectrique

ETUDE TECHNIQUE

Cadre réglementaire aménagements hydroélectriques

Pneumatique et électrique

Etude et réalisation d'armoire électrique