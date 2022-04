Fabienne ERNST

J'ai 20 années d'expérience en ingénierie de projet (développement local - aménagement du territoire), 15 ans d'expérience en gestion d'une association parapublique et une bonne connaissance des collectivités territoriales.



Mon profil est à la fois technique (développement territorial - développement durable - environnement) et administratif (gestion association, droit public).



Mes centres d'intérêt actuels sont les suivants : les questions énergétiques, les déchets (prévention, gestion), les éco-manifestations, la mobilité durable, l'habitat durable, l'écotourisme, en plus des thématiques qui m'ont toujours intéressée en raison de ma formation de géographe (pollutions, cours d'eau, aménagement du territoire) et de mon parcours professionnel (l'innovation).



J'ai plaisir à apprendre des choses nouvelles, c'est pourquoi j'ai retrouvé à deux reprises les bancs de l'université, j'ai suivi des formations en dehors de mes heures de travail (développement personnel), j'ai passé des concours administratifs que je n'ai pas pu faire valoir (l'inscription sur liste d'aptitude de la FPT est limitée dans le temps). Cela m'enrichit sur le plan intellectuel et me permet d'établir des liens entre des sujets différents. J'ai suivi deux MOOC de la plateforme FUN.



Je suis par ailleurs "guide du jardin au naturel" et bénévole pour le festival de musiques actuelles DECIBULLES







Mes compétences :

Gestion associative

Pilotage de projets

Développement territorial

Développement Durable

Ingénierie de projet

Développement local

Aménagement du territoire

Pilotage d'équipe