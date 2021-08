Societe SPHEREPATRIMOINE

Courtier en immobilier indépendant sur la métropole lilloise :



Quels que soient vos objectifs :

• Préparer votre retraite

• Diminuer vos impôts

• Générer des revenus supplémentaires



Sphere Patrimoine Lille vous apporte un prix direct promoteur et vous met en relation avec des professionnels en gestion locative et en financement.



Gagner du temps et de l'énergie :



Nous mettons à votre disposition:



• Une expérience professionnelle de plusieurs années

• Des promoteurs et gestionnaires sélectionnés sur la qualité de leur historique avec nos clients

• Via notre partenaire courtier un réseau de partenaires bancaires performant





Visitez notre site et découvrez des programmes immobiliers de très haute qualité :

Une offre complète de produits neufs et ancien en accession et défiscalisation :



• Loi pinel ou accession à la propriété

• locations meublées LMNP - EHPAD, Tourisme mer et montagne, Sénior, étudiant, Affaire de centre ville

• Démembrement / nu-propriété

• Outre Mer

• Malraux / Monument historique



Nous recrutons des collaborateurs ayant des capacités d'écoute et de rigueur dans leurs analyses.

L' aptitude à travailler sur des objectifs commerciaux, les qualités relationnelles et l'esprit d'équipe feront alors leur succès sur ce poste.

Ils assurent une prospection active sur leur secteur grâce aux nombreux contacts que nous leur fournissons, au développement de leur réseau personnel et à une prospection ciblée.



Nous sommes également à la recherche de partenaire désireux de proposer une offre immobilière exclusive en centre ville à leur clientèle.